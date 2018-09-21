TSYD'nin kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum vefat etti
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum, 93 yaşında vefat etti.
TSYD'den yapılan açıklamada, derneğin kurucularından ve 5. genel başkanı Bapçum'un vefat ettiği duyurularak, "Allah rahmet eylesin, camianın başı sağ olsun. Cenaze ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır." denildi.
İstanbul'da 1925 yılında doğan Bapçum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kahraman Bapçum, gazeteciliğe 1956 yılında Milliyet gazetesinde başladı. TSYD'nin kurucularından biri olan Bapçum, 1977-1981 yıllarında derneğin başkanlığını yürüttü.
- 21.9.2018 11:43
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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