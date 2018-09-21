TSYD'nin kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum vefat etti
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    'nin kurucularından duayen gazeteci vefat etti

    TSYD'nin kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum vefat etti

    Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin () kurucularından duayen gazeteci , 93 yaşında vefat etti.

    'den yapılan açıklamada, derneğin kurucularından ve 5. genel başkanı Bapçum'un vefat ettiği duyurularak, "Allah rahmet eylesin, camianın başı sağ olsun. Cenaze ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır." denildi.

    'da 1925 yılında doğan Bapçum, Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. , gazeteciliğe 1956 yılında Milliyet gazetesinde başladı. TSYD'nin kurucularından biri olan Bapçum, 1977-1981 yıllarında derneğin başkanlığını yürüttü.

    1. 21.9.2018 11:43
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