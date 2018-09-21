2018 Dünya Kupası'nın Rusya'da oynanması ve futbolun popülerliğinin artması ile ailelerinin çocuklarını bu spor alanına yönlendirmesi hız aldı. Hergün yeni futbol okulları açılıyor ve bunlara bir de Türk bir girişimcinin açtığı Profi isimli futbol okulu oldu. Türk iş insanı Niyazi Yılmaz'ın ilk başta kendi çocuğu için okul ararken zorlanması ve Moskova'da yaşayan Türk nüfusunu da düşünerek kollarını sıvaması ile ilk adımı attığı okula ilgi her geçen gün artıyor. Yılmaz ise 3 yaşından başlayarak 8-10 yaşındaki miniklere sporun ve futbolun temelini öğretmek istediklerini ve yıllık hedeflerinin 500 öğrenci olduğunu söylüyor.



MOSKOVA'DAKİ İLK TÜRK FUTBOL OKULU

Futbolu çok sevdiğini ve büyük bir zevkle bu işe zaman ayırdığını belirten Yılmaz, "3 yaşından 8-10 yaşına kadar çocuklarımız için eğitim veriyoruz. Buradaki amaç çocuklarımızı spora yönlendirmek; 'illa benim çocuğum futbolcu olacak' veya profesyonel olacak diye bir şeyimiz yok. Amaç sadece sağlıklı bir şekilde çocuklar spor yapsınlar, iyi birey olabilmeleri için de elimizden geleni verelim, ayrıca aileler boş zamanlarında birbirleri ile görüşüp kaynaşabilsinler; daha da yakınlaşabilsinler, birbirlerine yardımlaşma ortamı olsun. Asıl amacımız bu... Tabii ki çocuklarımızın da yeteneklerine göre ileriye yönelik kabiliyeti olan çalışkan çocuklarımız belki profosyonel olarak da futbol oynayacak. Zaten eğitimimizi buna göre veriyoruz. Sadece Rusya'da değil belki Türkiye Milli Takımına gidebilecek veya Türkiye yada Rusya'daki herhangi bir üst lig takımında belki Avrupa'daki bir takımda oynayabilecek kapasitede çocukları şimdiden keşfedip bunları eglenceli ve uzman hocalarımız ile beraber yetiştirmek istiyoruz."



Haftada iki defa antrenman yaptıklarını belirten Yılmaz, ileriye yönelik Turkiye'de de zaman zaman bazı teknik adamlarla görüşüp kısa süreli Rusya'ya davet ederek onların da tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Önümüzdeki ay Türkiye'de çocukları aileleri ile birlikte kampa da götüreceklerini söyleyen Türk iş insanı, kocaman bir aile gibi hareket ettiklerini ve takımda Türk öğrenciler ile Rus öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de çok iyi kaynadığını dile getirdi.