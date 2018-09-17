Kartal'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Alvaro Negredo geçtiğimiz sezon sonradan açılmıştı. Bu sezona ise daha hırsla giren 33 yaşındaki forvet başarılı bir performans gösteriyordu. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansal açıdan güçlü kulüplerinden olan Al Nasr müthiş bir teklifle tecrübeli oyuncuyu ikna etti. Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon 350 bin euro kazanan Negredo'ya BAE ekibi, 7 milyon euro'luk astronomik bir teklif sundu. Başarılı oyuncu da bu rakama "Evet" dedi. Önceki gün Y.Malatya maçında son asistini yaptı. Maç sonu teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. ALVARO Negredo'nun ayrılmasıyla birlikte siyah-beyazlılar da önemli bir maaş yükünden kurtuldu. Al Nasr'dan 1.5 milyon euro bonservis kazanan Beşiktaş, oyuncunun alacaklarını bırakmasıyla birlikte 7 milyon euro'ya yakın bir kazanç elde etti. Negredo dün öğlen saatlerinde Atatürk Havaalanı'ndan yeni kulübüne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçtu. 33 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardınden resmi sözleşmeyi imzalayacak. Siyahbeyazlı takım, devre arasına kadar mevcut forvetlerle yoluna devam edecek.



SON RÖPORTAJI A SPOR'A VERDİ

Alvaro Negredo, Türkiye'den ayrılırken Atatürk Havaalanı'nda sadece A Spor kameraları vardı. İşte İspanyol forvetin A Spor aracılığıyla veda sözleri: "Kulüp ve benim için en iyisi bu. Beşiktaş'ı, şehri seviyorum ancak futbolda durumlar bazen karmaşık olabiliyor. Buradan ayrıldığım için üzgünüm. İstanbul'da çok mutluydum. Futbolda bir gün burada başka bir gün farklı bir noktada olabiliyorsunuz. Şenol Güneş iyi bir insan, iyi bir teknik direktör. Yaşadığım problem maaşımla ilgili ekonomik bir durum. Bu durum, kulüp ve benim için zorluk çıkarıyor"



YÖNETİM HAVAALANINDA İMZAYI ALDI!

Beşiktaş, Alvaro Negredo'ya karşı son dakika hamlesiyle kendini garantiye aldı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu "Biz gitmesi izin izin vermedik. A Takım İdari Menajeri Erdinç Gültekin'i havaalanına gönderdik ve gerekli evrakları imzalattık. Transferin sonuçlanmasının ardından doğabilecek her türlü problemin önüne geçtik. Takım izinli olduğu için istediği yere gidebilr ama yarın (Bugün) idmana çıkmazsa hukuki süreci başlatırız" dedi.