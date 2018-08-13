BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından kısa ve net konuştu. Sözlerine taraftarlara teşekkür ederek başlayan tecrübeli hoca, "Her zaman olduğu gibi yine tribünleri doldurdular ve maç boyunca desteklerini sürdürdüler. Ligin ilk maçları her zaman zor olur. Akhisarspor da sezona en hazır giren takımlardan biri. İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Ancak kazanmayı başardığımız için mutluyum" diye konuştu.



HIZ KESMEK YOK

GÜNEŞ, sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Hücumda pozisyonlara girdiğimiz gibi savunmada da rakibimize izin vermedik. İkinci 45'te Akhisar gol bulmak için riskler alıp üstümüze gelirken, yaptığımız bireysel bir hata sonucu gol yedik. Daha sonra toparlanmasını bildik ve istediğimizi aldık. Artık Avrupa Ligi'nde Linz ile oynayacağımız maçı düşünmek zorundayız. O maçı da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz."