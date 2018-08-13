Şimdi sıra Linz’de
“İlk maçlar her zaman zor olur. Galibiyetle başlamasını bildik. Artık Avrupa Ligi’ni düşünmek zorundayız. Linz’i de yenip, yolumuza devam edeceğiz”
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından kısa ve net konuştu. Sözlerine taraftarlara teşekkür ederek başlayan tecrübeli hoca, "Her zaman olduğu gibi yine tribünleri doldurdular ve maç boyunca desteklerini sürdürdüler. Ligin ilk maçları her zaman zor olur. Akhisarspor da sezona en hazır giren takımlardan biri. İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Ancak kazanmayı başardığımız için mutluyum" diye konuştu.
HIZ KESMEK YOK
GÜNEŞ, sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Hücumda pozisyonlara girdiğimiz gibi savunmada da rakibimize izin vermedik. İkinci 45'te Akhisar gol bulmak için riskler alıp üstümüze gelirken, yaptığımız bireysel bir hata sonucu gol yedik. Daha sonra toparlanmasını bildik ve istediğimizi aldık. Artık Avrupa Ligi'nde Linz ile oynayacağımız maçı düşünmek zorundayız. O maçı da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz."
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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