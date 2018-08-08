Vida, Beşiktaş, Arsenal, Domagoj Vida
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Vida her geçen dakika 'e yaklaşıyor!

    Vida her geçen dakika <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'e yaklaşıyor!

    Hırvatistan'ın finali yolunda en önemli oyuncularından biri haline gelen Beşiktaşlı 'nın, 25 milyon Sterlin karşılığında 'e olmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Dynamo Kiev'den bonservis bedeli ödemeden ettiği 'nın talipleri her geçen gün artıyor.

    2018 finaline çıkan Hırvatistan'da turnuva boyunca gösterdiği sağlam performans ile dikkatleri üzerine toplayan 'nın 25 milyon Sterlin karşılığında 'e transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.

    'nin en çok okunan gazetelerinden 'nun haberine göre, yeni hocası Unai Emery ile birlikte şampiyonluğu hedefleyen İngiliz devi 'in stoper bölgesine yapmayı planladıkları takviyede öne çıkan isim Beşiktaşlı Domagoj Vida.

    O GİDERSE VİDA GELECEK!

    Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'yı, 25 milyon £ karşılığında kadrosuna katmayı planlayan Arsenal'de bu transferin önündeki en büyük engel olarak kulüp hisselerinin satışı öncesi yönetimin, FFP ile sıkıntıya girmek istememesi gözüküyor.

    Calum Chambers'ı Fulham'a kiralık gönderen Arsenal, daralan stoper rotasyonunu kuvvetlendirmek adına Vida'yı kadrosuna katmak için fırsat kolluyor. İngiliz devinin, Hırvat oyuncusu kadrosuna katmak için ya da 'den herhangi birine gelecek ciddi bir teklifi bekleyeceği iddia ediliyor.

    Alman savunma oyuncusu için 'un bir ilgisi olduğu iddia edilirken 'in peşinde ise Everton, Southampton ve Bournemouth gibi kulüplerinin olduğu dile getiriliyor.

    1. 8.8.2018 15:19
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