Vida her geçen dakika Arsenal'e yaklaşıyor!
Hırvatistan'ın Dünya Kupası finali yolunda en önemli oyuncularından biri haline gelen Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın, 25 milyon Sterlin karşılığında Arsenal'e transfer olmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Dynamo Kiev'den bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Domagoj Vida'nın talipleri her geçen gün artıyor.
Rusya 2018 Dünya Kupası finaline çıkan Hırvatistan'da turnuva boyunca gösterdiği sağlam performans ile dikkatleri üzerine toplayan Domagoj Vida'nın 25 milyon Sterlin karşılığında Arsenal'e transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.
İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Metro'nun haberine göre, yeni hocası Unai Emery ile birlikte şampiyonluğu hedefleyen İngiliz devi Arsenal'in stoper bölgesine yapmayı planladıkları takviyede öne çıkan isim Beşiktaşlı Domagoj Vida.
O GİDERSE VİDA GELECEK!
Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'yı, 25 milyon £ karşılığında kadrosuna katmayı planlayan Arsenal'de bu transferin önündeki en büyük engel olarak kulüp hisselerinin satışı öncesi yönetimin, FFP ile sıkıntıya girmek istememesi gözüküyor.
Calum Chambers'ı Fulham'a kiralık gönderen Arsenal, daralan stoper rotasyonunu kuvvetlendirmek adına Vida'yı kadrosuna katmak için fırsat kolluyor. İngiliz devinin, Hırvat oyuncusu kadrosuna katmak için Danny Welbeck ya da Shkodran Mustafi'den herhangi birine gelecek ciddi bir teklifi bekleyeceği iddia ediliyor.
Alman savunma oyuncusu Shkodran Mustafi için Juventus'un bir ilgisi olduğu iddia edilirken Danny Welbeck'in peşinde ise Everton, Southampton ve Bournemouth gibi Premier Lig kulüplerinin olduğu dile getiriliyor.
- 8.8.2018 15:19
-
Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 18
Yorum
serdal bugün aldıgımız cocukları zamanında alabilsek ve dogru oynata bilseydik şimdi bu halde olmazdık bugünün sebebi azizdir....
-
Veli Kavlak, Beşiktaş'ın rakibine şans tanımadı!
Toplam 3
Yorum
ÇArsi En fazla sinekde dişki üzerinde olur.
-
Jose Sosa: "Boşa çıkarmam"
Toplam 1
Yorum
lazrail sosa gibi bir yeteneğin bizde gol dahi atamaması olur iş değil sanırım bizim takımda bir uğursuzluk var bunun başka izahı olamaz
Vida her geçen dakika Arsenal'e yaklaşıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.