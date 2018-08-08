Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Dynamo Kiev'den bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Domagoj Vida'nın talipleri her geçen gün artıyor.

Rusya 2018 Dünya Kupası finaline çıkan Hırvatistan'da turnuva boyunca gösterdiği sağlam performans ile dikkatleri üzerine toplayan Domagoj Vida'nın 25 milyon Sterlin karşılığında Arsenal'e transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Metro'nun haberine göre, yeni hocası Unai Emery ile birlikte şampiyonluğu hedefleyen İngiliz devi Arsenal'in stoper bölgesine yapmayı planladıkları takviyede öne çıkan isim Beşiktaşlı Domagoj Vida.

O GİDERSE VİDA GELECEK!

Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'yı, 25 milyon £ karşılığında kadrosuna katmayı planlayan Arsenal'de bu transferin önündeki en büyük engel olarak kulüp hisselerinin satışı öncesi yönetimin, FFP ile sıkıntıya girmek istememesi gözüküyor.

Calum Chambers'ı Fulham'a kiralık gönderen Arsenal, daralan stoper rotasyonunu kuvvetlendirmek adına Vida'yı kadrosuna katmak için fırsat kolluyor. İngiliz devinin, Hırvat oyuncusu kadrosuna katmak için Danny Welbeck ya da Shkodran Mustafi'den herhangi birine gelecek ciddi bir teklifi bekleyeceği iddia ediliyor.

Alman savunma oyuncusu Shkodran Mustafi için Juventus'un bir ilgisi olduğu iddia edilirken Danny Welbeck'in peşinde ise Everton, Southampton ve Bournemouth gibi Premier Lig kulüplerinin olduğu dile getiriliyor.