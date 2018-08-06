Avrupa’da kura zamanı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Avrupa’da kura zamanı

    Avrupa’da kura zamanı

    'nde mücadele eden 'ın turu kura çekimi bugün gerçekleşiyor.

    'nde mücadele eden 'ın turu kura çekimi bugün gerçekleşiyor. 3. Ön Eleme Turu'nda 'nın LASK
    Linz'le eşleşen turu geçmesi halinde eşleşeceği rakip saat 14.30'da belli olacak. Play-Off turu ilk maçları 23 Ağustos, rövanşları 30
    Ağustos'ta olacak. Beşiktaş 2. turda Torshavn'ı elemişti.

    1. 6.8.2018
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