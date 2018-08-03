Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın sözleşmesi feshedildi!
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'ta 'ın sözleşmesi feshedildi!

    Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın sözleşmesi feshedildi!

    'ta 'ın sözleşmesi feshedildi!

    'ta bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile yollar ayrıldı. Sözleşme şartlarında indirime gitmesi için yönetimin yaptığı yeni teklife, 29 yaşındaki futbolcudan olumsuz yanıt gelmişti. Beşiktaş, 2011'den itibaren formasını terleten Veli'nin sözleşmesini tek taraflı feshetti.


    Veli Kavlak Beşiktaş formasıyla

    Sakatlıktan yakasını bir türlü kuramayan Veli Kavlak ile bu sezon öncesinde yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, 1,7 milyon euro maaş alan 29 yaşındaki futbolcuya tazminat bedeli olarak 1 milyon euro teklif sunmuştu ancak Veli Kavlak yönetimin bu önerisini kabul etmemişti.

    Beşiktaş'ta 2011 yılında Rapid Wien'den transfer ettiği Veli Kavlak son 3 sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle siyah beyazlı takımda sadece 1 Süper Lig maçında forma giyebilmişti.

    Veli Kavlak ameliyat olduktan sonra

    Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan Veli Kavlak, 2011 yılında 750 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.

    1. 3.8.2018 16:43
    2. Güncelleme: 3.8.2018 17:03
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