Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın sözleşmesi feshedildi!
Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın sözleşmesi feshedildi!
Beşiktaş'ta bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Veli Kavlak ile yollar ayrıldı. Sözleşme şartlarında indirime gitmesi için yönetimin yaptığı yeni teklife, 29 yaşındaki futbolcudan olumsuz yanıt gelmişti. Beşiktaş, 2011'den itibaren formasını terleten Veli'nin sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Veli Kavlak Beşiktaş formasıyla
Sakatlıktan yakasını bir türlü kuramayan Veli Kavlak ile bu sezon öncesinde yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, 1,7 milyon euro maaş alan 29 yaşındaki futbolcuya tazminat bedeli olarak 1 milyon euro teklif sunmuştu ancak Veli Kavlak yönetimin bu önerisini kabul etmemişti.
Beşiktaş'ta 2011 yılında Rapid Wien'den transfer ettiği Veli Kavlak son 3 sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle siyah beyazlı takımda sadece 1 Süper Lig maçında forma giyebilmişti.
Veli Kavlak ameliyat olduktan sonra
Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan Veli Kavlak, 2011 yılında 750 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.
- 3.8.2018 16:43
- Güncelleme: 3.8.2018 17:03
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Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
Toplam 6
Yorum
gs senin yerin yıldızının parlıyacağı yer GALATASARAY güzel kardeşim. Gel Galatasaraya Fatih Terim seni İtalyaya uçurur.
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Erol Bulut: “Birkaç gün içinde inşallah Malatya’ya birkaç uçak daha indireceğiz”
Toplam 1
Yorum
sivaslı58 Hayırdır Uçak Filosu mu kuruyorsunuz.
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Benfica mesaisi sürüyor.
Toplam 1
Yorum
KrAlex Elinde Salih var Ozan var Guiliano var Josef var takas yöntemi ile mutlaka bir forvet ve stoper alınması lazım. Bu defans hattı sıkıntı yaşr
Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın sözleşmesi feshedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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