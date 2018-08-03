Beşiktaşın kapısındaki tehlike! 100 milyon...

3 Ağustos 2018 Cuma, 08:11:37
Güncelleme: 08:13:19
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Beşiktaş'ın kapısındaki tehlike! 100 milyon...
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Fikret Orman, "Git" dedikleri halde gitmeyen oyuncuları olduğunu söyledi. Orman'ın kast ettiği isimlerin siyah beyazlılara toplam maliyeti yaklaşık 17 milyon Euro'yu (100 milyon TL) bulacak. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın kapısındaki tehlike! 100 milyon...
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yeni futbolcular için düzenlenen imza töreninde "Bizim 'Git' dediğimiz futbolcular var ama onlar da gitmiyor" diyerek, 3 oyuncusuna göndermede bulundu.
Beşiktaş'ın kapısındaki tehlike! 100 milyon...
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Yeni sezonla birlikte toplam maliyetleri yaklaşık 17 milyon Euro olan bu futbolcuların başında Veli Kavlak geliyor. Bir zamanlar takımın vazgeçilmezi olan Kavlak, yaşadığı omuz sakatlığından sonra bir türlü toparlayamadı ve gözden düştü.
Beşiktaş'ın kapısındaki tehlike! 100 milyon...
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Güneş'in 3 sezondur şans vermediği Kavlak'a yönetimin "1 milyon Euro'nu verelim, kalan 700'ü de gideceğin kulüpten alırsın" teklifinde bulunduğu ama oyuncunun kabul etmediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın kapısındaki tehlike! 100 milyon...
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Mustafa kiralık gitti yine Beşiktaş ödedi
2014-15 sezonun 2. yarısının sonlarında yaşadığı omuz sakatlığından sonra toparlanamayan ve bugün altyapıda çalışmalarını sürdüren Kavlak'ın siyah beyazlılara bu sezonla birlikte 3.5 sezonluk toplam maliyeti 5 milyon 560 Euro! Takımda doğru düzgün yer bulamayan bir diğer isim de Mustafa Pektemek.