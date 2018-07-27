Beşiktaş'ta divan toplanıyor
Beşiktaş'ın 2018 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı 11 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
Beşiktaş'ın 2018 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı 11 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, toplantının saat 10.30'dan itibaren Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi. Başkan Fikret Orman'ın da divana katılıp, mali durum ve transferlerle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Beşiktaş'ta divan toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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