Beşiktaş'ın 2018 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı 11 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, toplantının saat 10.30'dan itibaren Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi. Başkan Fikret Orman'ın da divana katılıp, mali durum ve transferlerle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.