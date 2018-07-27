Beşiktaş'ta divan toplanıyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'ta divan toplanıyor

    Beşiktaş'ta divan toplanıyor

    'ın 2018 yılı 3. Cumartesi günü yapılacak.

    'ın 2018 yılı 3. Cumartesi günü yapılacak. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, toplantının saat 10.30'dan itibaren Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi. Başkan 'ın da divana katılıp, mali durum ve transferlerle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.

    1. 27.7.2018
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