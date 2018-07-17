Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki yeni rakibi Reading – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'ın hazırlık maçındaki yeni rakibi Reading

    Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki yeni rakibi Reading

    üçüncü hazırlık maçını bugün oynuyor.

    , üçüncü hazırlık maçını bugün oynuyor. Çalışmalarına sabah yapacağı antrenmanla devam edecek siyah-beyazlılar, akşam TSİ saat 20.00'de Championship ekiplerinden Reading ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ile 0-0 berabere kalırken, CSKA Moskova'ya ise 4-1 yenilmişti.

    1. 17.7.2018
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