Beşiktaş'ın yeni transferi: Gökhan Töre – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ın yeni transferi:

    Beşiktaş'ın yeni transferi: Gökhan Töre

    Uzun bir sakatlık döneminin ardından geçen sezonun son lig maçında süre bulan , 'in kontrolünde.

    Uzun bir sakatlık döneminin ardından geçen sezonun son lig maçında süre bulan , 'in kontrolünde. Tecrübeli hocanın, tatile çıkarken Töre'yle ayrı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Güneş, 26 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon başında 'un yaptığı gibi özel hocayla çalışmasını istediği ve Töre'yi yeni bir gibi gördüğü kaydedildi.

    1. 16.6.2018
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