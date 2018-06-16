Beşiktaş'ın yeni transferi: Gökhan Töre

Uzun bir sakatlık döneminin ardından geçen sezonun son lig maçında süre bulan Gökhan Töre, teknik direktör Şenol Güneş'in kontrolünde. Tecrübeli hocanın, tatile çıkarken Töre'yle ayrı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Güneş, 26 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon başında Cenk Tosun'un yaptığı gibi özel hocayla çalışmasını istediği ve Töre'yi yeni bir transfer gibi gördüğü kaydedildi.