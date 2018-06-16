Beşiktaş'ın yeni transferi: Gökhan Töre
Uzun bir sakatlık döneminin ardından geçen sezonun son lig maçında süre bulan Gökhan Töre, teknik direktör Şenol Güneş'in kontrolünde.
Uzun bir sakatlık döneminin ardından geçen sezonun son lig maçında süre bulan Gökhan Töre, teknik direktör Şenol Güneş'in kontrolünde. Tecrübeli hocanın, tatile çıkarken Töre'yle ayrı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Güneş, 26 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon başında Cenk Tosun'un yaptığı gibi özel hocayla çalışmasını istediği ve Töre'yi yeni bir transfer gibi gördüğü kaydedildi.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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