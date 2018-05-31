Orman’a Van’da coşkulu karşılama – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Orman’a Van’da coşkulu karşılama

    Orman’a Van’da coşkulu karşılama
    DÜN yönetici arkadaşlarıyla Van'a giden Başkan , sevgi gösterileriyle karşılandı. Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan'ın da yer aldığı karşılamada Orman'a yoğun bir ilgi gösterildi. Van 'nı ziyaret eden Orman, dernek açılışını yaptıktan sonra akşam da iftar yemeğine katıldı. Başkan Fikret Orman'a Van seyahatinde; yöneticiler Hüseyin Mican, ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşlik etti.
    1. 31.5.2018
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