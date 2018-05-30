Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Van Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Van Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan tarafından Başkan Orman'a ve yönetim kurulu üyelerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra yoğun taraftar kitlesiyle birlikte Sanat Sokağı'ndaki Van Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışını gerçekleştiren Orman, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 30.5.2018 22:43
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Van Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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