Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Van Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı , Van Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı

    Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>, Van Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı

    Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı , Van Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.

    Bir takım açılışlar gerçekleştirmek üzere Van'a gelen Beşiktaş Başkanı , Kartal Yuvalarından Hüseyin Mican, Pazarlama ve Sponsorlular ile Dernekler ve Taraftarlardan Hakan Özköse, Hukuk İşlerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Van Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Elite World Van Hotel'de düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Başkan Orman, daha önce Van'a gelmeyi planladığını ancak bugüne nasip olduğunu söyledi. Ziyaretin Ramazan ayının ortalarına denk gelmesiyle ayrı bir mutluluk yaşadığını ifade eden Orman, "Bütün organizasyon çok güzel gerçekleşti. Ben herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılık nezakettir, efendiliktir, zarafettir. Merhum Süleyman ağabeyin kullandığı bir laf, bize miras kaldı. 'İyi insan olmadan iyi bir Beşiktaşlı olunmaz'. Onun için de en önemli özelliğimizin bu olduğuna inanıyorum. Sizlerin Beşiktaş'ı temsil ederken de Beşiktaş'ın farklı yönlerini insanlara göstermenizi rica ediyorum. Bu kadar güzel bir toplulukla birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi.

    Konuşmaların ardından Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan tarafından Başkan Orman'a ve yönetim kurulu üyelerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra yoğun taraftar kitlesiyle birlikte Sanat Sokağı'ndaki Van Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışını gerçekleştiren Orman, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


    1. 30.5.2018 22:43
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