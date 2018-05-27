Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime 4 isimlik liste – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'ta 'ten yönetime 4 isimlik liste

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime 4 isimlik liste

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetim ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Güneş, bu doğrultuda yönetime içinde eski Beşiktaşlıların da bulunduğu bir liste sundu.

    1. 27.5.2018 10:17
    2. Güncelleme: 27.5.2018 11:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime 4 isimlik liste haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN