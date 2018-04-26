Mağdurlar Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma ifade verdi – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Mağdurlar , ve ifade verdi

    Mağdurlar Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma ifade verdi

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Q7, Caner ve Tolga ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda ile arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında , ve mağdur sıfatıyla ifade verdi. Futbolcuların ifadeleri Ümraniye'de alınırken, teknik direktör 'in ise tesislerde olmadığı için ifadesinin alınamadığı öğrenildi.
    1. 26.4.2018
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