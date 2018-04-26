Mağdurlar Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma ifade verdi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Q7, Caner ve Tolga ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Caner Erkin, Ricardo Quaresma ve Tolga Zengin mağdur sıfatıyla ifade verdi. Futbolcuların ifadeleri Ümraniye'de alınırken, teknik direktör Şenol Güneş'in ise tesislerde olmadığı için ifadesinin alınamadığı öğrenildi.
- 26.4.2018
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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