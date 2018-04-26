Siyah-beyazlılar, 2015’te oynanan Blackpool-Huddersfield Town karşılaşmasını emsal göstererek, UEFA’ya başvurma kararı aldı.
TFF'nin aldığı maçın tekrarı kararı üzerine Beşiktaş konuyu UEFA'ya taşıma kararı aldı... Bir süredir konu üzerinde çalışan ve UEFA'nın Hukuk Kurulu ile dirsek temasında bulunan Berk Hacıgüzeller harekete geçti. Sırbistan- Arnavutluk maçı üzerinde çalışan Hacıgüzeller'in yeni donesi ise 2015'te oynanan Blackpool-Huddersfield Town maçı oldu. O maçta Blackpool taraftarı sahaya kulüp başkanını protesto için girmiş ve maç iptal edilmişti. Oyunculara herhangi bir müdahale olmadığı için Blackpool yönetimi 48'nci dakikada tatil edilen maçın yeniden oynanmasını istemişti. İngiliz Futbol Federasyonu ise FIFA'nın; "Hakem müsabakanın ihlal edilmesi veya herhangi bir dış müdahale nedeniyle maçı kendi takdirine bağlı olarak terk etme yetkisine sahiptir" diyerek hakemi haklı bulmuştu. Maçı yeniden oynatmamış ve Blackpool küme düşmüştü...
- 26.4.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Beşiktaş UEFA'ya gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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