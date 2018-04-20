İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddelerden sonra kafasının yarılmasının ardından sosyal medyada bazı provokatörlerin 'Başında kanama ve dikiş yok' şeklinde başlattığı algı operasyonu sonrasında gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı görsel tartışmalara son noktayı koydu. İşte gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyan ve kanamanın en açık şekilde görüldüğü o fotoğraf...
- 20.4.2018 01:11
- Güncelleme: 20.4.2018 03:18
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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