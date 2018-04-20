İşte Kadıköy'de koridorda yaşanan kavga
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadıköy'de yaşanan olaylarla ilgili "Özel güvenlik görevlileri personelimize saldırdı" açıklamasını yapmıştı. Koridorlara taşan olaylarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kadıköy Ülker Stadı'ndaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde akreditasyon kartı olan bir personelin, Beşiktaş teknik heyetinden bir kişiyi yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı. İşte koridorlarda yaşanan kavga.
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