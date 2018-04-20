Beşiktaşlı futbolculardan hakeme kritik soru
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması, tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, Beşiktaş'lı futbolcular, hakem Mete Kalkavan'a içeri girip giremeyeceklerini sordu. "Evet" yanıtını alan siyah-beyazlılar, bunun ardından soyunma odasına gitti.
Fenerbahçe hükmen mağlup olmuştu
1998 yılında Fenerbahçe, Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Trabzon deplasmanına gitmişti. İlk maçı sahasında 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçta 1-0 mağlup durumdayken Trabzonspor tribünlerinden atılan bir cisim Fenerbahçe Teknik Direktörü Otto Baric'in sırtına isabet etmiş ve Hırvat çalıştırıcı yerde kalmıştı. Hakemin maçı tatil etme kararı vermemesine rağmen sarı-lacivertliler sahayı terk etmişti. Bu hareket üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine ve Türkiye Kupası'na 1 yıl katılmamasına karar vermişti.
- 20.4.2018 00:57
- Güncelleme: 20.4.2018 03:15
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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