ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi. Çıkan olaylarda başına yabancı cisim isabet eden Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı ve tecrübeli teknik adam hastaneye kaldırıldı. Şenol Güneş'in soyunma odasına giderken göğsüne su şişesi isabet etmesi ile bir anda yere düştü. İşte o anlar...
- 19.4.2018 22:36
- Güncelleme: 20.4.2018 03:16
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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