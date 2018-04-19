Kırmızı kartlar Fener'e yarıyor!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiler son yıllarda oldukça gergin geçiyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiler son yıllarda oldukça gergin geçiyor. Sadece son iki sezonda oynanan 6 derbide 10 kırmızı 34 sarı kartın çıkması da bunun göstergesi. Öte yandan son iki sezonda kırmızı verilen 4 maçın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, kırmızı kartın çıkmadığı 2 maçta ise Beşiktaş 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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