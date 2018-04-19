Kırmızı kartlar Fener'e yarıyor! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Kırmızı kartlar Fener'e yarıyor!

    Kırmızı kartlar Fener'e yarıyor!

    ile arasında oynanan derbiler son yıllarda oldukça gergin geçiyor.

    ile arasında oynanan derbiler son yıllarda oldukça gergin geçiyor. Sadece son iki sezonda oynanan 6 derbide 10 kırmızı 34 sarı kartın çıkması da bunun göstergesi. Öte yandan son iki sezonda kırmızı verilen 4 maçın 2'sini kazanırken, kırmızı kartın çıkmadığı 2 maçta ise 1 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.
    1. 19.4.2018
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