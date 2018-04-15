Kupa mesaisi başladı
BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular top kapma, çift kale maç ve şut idmanıyla günü tamamladı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Kupa mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.