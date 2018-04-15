Kupa mesaisi başladı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Kupa mesaisi başladı

    Kupa mesaisi başladı
    , yarı final rövanşında 19 Nisan perşembe günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular top kapma, çift kale maç ve şut idmanıyla günü tamamladı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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