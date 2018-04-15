500 bin kişilik ses çıkardılar!
2014-15'te Club Brugge forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı forma giyen Mat Ryan büyük bir itirafta bulundu. Ryan, "Brugge'de oynarken Beşiktaş'a karşı maça çıktım. 70 bin taraftar vardı ama 500 bin kişilik ses çıkarıyorlardı. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. O gece aklımda uzun bir süre kalacak" diye konuştu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
500 bin kişilik ses çıkardılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.