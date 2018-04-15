500 bin kişilik ses çıkardılar! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    500 bin kişilik ses çıkardılar!

    500 bin kişilik ses çıkardılar!
    2014-15'te forması giydiği dönemde 'a karşı forma giyen Mat Ryan büyük bir itirafta bulundu. Ryan, "Brugge'de oynarken Beşiktaş'a karşı maça çıktım. 70 bin taraftar vardı ama 500 bin kişilik ses çıkarıyorlardı. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. O gece aklımda uzun bir süre kalacak" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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