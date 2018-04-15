12'den vurdular!

Beşiktaş'ın iki yıldız ismi Ryan Babel ve Anderson Talisca, bu sezon Kara Kartal'ın yüksekten uçmasını sağlayan en önemli oyuncular oldu. Süper Lig'de 29 maçın 10'una doğrudan etki eden iki yıldız, attıkları 12'şer gol ile takımın en skorer oyuncuları konumundalar. Babel ve Talisca'nın bu sezonki üst düzey performansı olmasa Beşiktaş belki de şampiyonluk yarışında geride kalacaktı. Cenk Tosun 8 gol ile hala takımın en golcü santrforu durumunda. Cenk'ten sonra diğer santrforlar Negredo 6, Love 2 ve Larin 1 gol atarken, Pektemek golle tanışamadı. Üç santraforun toplam 9 gol attığı düşünüldüğünde Babel ve Talisca'nın 24 gol atmış olmasının önemi daha net bir şekilde anlaşılıyor.

BABEL'iN KARiYER REKORU

Beşiktaş'a gelmeden önce en parlak sezonunu 10 yıl önce Liverpool'da geçiren Babel, 49 maçta attığı 10 golü geçmek için 9 sezon bekledi ve bunu Beşiktaş'ta başardı. Deportivo'nun sözleşme uzatma teklifini reddederek Beşiktaş'a gelen Babel, siyah-beyazlı takımda 23 maçta 7 gol atıp 2 asist yaptı. Deportivo'da oynadığı 12 maçta da 5 gol atan Babel, 12 gol ile kendi kariyerinin rekorunu Beşiktaş'ta kırdı. Performansını bu sezon daha da geliştiren Hollandalı yıldız Akhisar'a attığı 2 gol ile toplamda 14 gole ulaşarak geçen sezonu da şimdiden geride bıraktı ve yeni bir kariyer rekoru kırdı.



Zirveye tırmanıyor

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Beşiktaş'a geldikten sonra zirveye tırmanmaya başladı ve performansı ile Brezilya Milli Takımı'na kadar yükseldi. Benfica'daki ilk sezonun da 11, ikinci sezonunda 9 gol atan genç yıldız, Beşiktaş'ta bambaşka bir kimliğe büründü ve her sezon kendini aşmaya başladı. Geçen sezon sakatlığından dolayı 12 maçı kaçırmasına rağmen 33 maçta 17 gol atan Talisca bu sezon bitime 5 hafta kala 18 gole ulaştı ve kariyer rekorunu geliştirdi.



Akhisar maçında yaptığı duble ile 12 gole ulaşan Babel aynı zamanda 12 gol ve 4 asistle toplamda 16 gole katkı yaparak, Süper Lig'de en fazla gole katkı yaptığı sezonu yaşıyor.



Babel ve Talisca, attıkları 24 golün yanı sıra takımlarına yaklaşık 30 puan kazandırdılar. İki oyuncu hem skor, hem puan anlamında sezonun en çok katkı yapan isimleri olarak öne çıktı.?