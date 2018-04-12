Talisca'ya bir talip daha! Paylaşılamıyor...
Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisini alabilmek için büyük uğraş verdiği Anderson Talisca'ya sürpriz bir kulübün daha talip olduğu öne sürüldü.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:14
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 15
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fbcan emeklibahçe aziz kendi yaşına göre genç oyuncularla anlaşıyor 10 senedir de robben geliyor
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Toplam 3
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UZMAN DR HAKEM ADİL YÖNETİP TFF VE MHK NIN DİREKTİFLERİNE UYMAZSA BJK PUAN YADA PUANLAR KAYBEDER
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 13
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Whisperer 4 değil 6 kez şampiyon oldu. Sırasıyla Denizli,Daum,Daum,Zico,Kocaman ve Yanal.. Hayır pek zeki olmadığın zaten belli de, bari bilene sor..
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