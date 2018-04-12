Talisca'ya bir talip daha! Paylaşılamıyor... – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'ya bir talip daha! Paylaşılamıyor...

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'ya bir talip daha! Paylaşılamıyor...

    Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisini alabilmek için büyük uğraş verdiği Anderson Talisca'ya sürpriz bir kulübün daha talip olduğu öne sürüldü.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:14
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