Olimpik Lyon'un Metz'i mağlup ettiği maçta 2 gol birden atarak yıldızlaşan Marcelo, açıklamalarda bulundu.
''BEŞİKTAŞ'TA BUNU YAPMIŞTIM''
Metz ağlarını 2 kez havalandıran Brezilyalı savunma oyuncusu, ''Takımım adına iki gol attığım için mutluyum. İşimizi yaptık ve Lyon'a 3 puan ile dönüyoruz. Beşiktaş ile daha önce aynı maçta 2 gol atmayı başarmıştım.'' sözlerini kullandı.
Marcelo, Beşiktaş formasıyla 2015-16 sezonunda şampiyonluğun belirlendiği maçta Osmanlıspor ağlarını 2 kez havalandırmıştı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:15
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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