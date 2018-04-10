Marcelo Guedes Beşiktaş hakkında konuştu!
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'dan açıklaması

    <a href="/index/marcelo?id=ef8e91b8-ad27-4a7f-a7c7-ae739d2bd24a" class="" rel="tag">Marcelo</a>'dan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> açıklaması

    Olimpik 'un 'i mağlup ettiği maçta 2 gol birden atarak yıldızlaşan , açıklamalarda bulundu.

    Fransa Ligi takımlarından Olimpik forması giyen 'ın eski futbolcusu , 'i 5-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

    ''BEŞİKTAŞ'TA BUNU YAPMIŞTIM''

    ağlarını 2 kez havalandıran Brezilyalı savunma oyuncusu, ''Takımım adına iki gol attığım için mutluyum. İşimizi yaptık ve 'a 3 puan ile dönüyoruz. ile daha önce aynı maçta 2 gol atmayı başarmıştım.'' sözlerini kullandı.

    , Beşiktaş formasıyla 2015-16 sezonunda şampiyonluğun belirlendiği maçta ağlarını 2 kez havalandırmıştı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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