Cyle Larin kazancını 10'a katladı!
Orlando basını, “Doğru stratejiyle Beşiktaş’a giderek hem ücretini hem şöhretini katladı. Yıllık 150 bin dolar kazanırken, 1.6 milyon dolar alacak” diye yazdı.
Akşam'ın haberine göre; Göztepe karşısında ilk kez forma şansı bulan ve ilk kez topla buluşmasında ilk golünü atan Cyle Larin'in başarısı Orlando'da ses getirdi. Orlando basını, Kanadalı oyuncunun doğru bir stratejiyle Beşiktaş'a gitmeyi başardığını ve şöhretli bir gelecek için ilk adımları attığını ifade etti. Transfer sürecinde Larin'in, Beşiktaş'la anlaşıp Orlando'yu da ikna ettiği hatırlatılan haberde şu ifadelere yer verildi: Larin'in stratejisi işe yaradı ve daha iyi bir sözleşme için hedefine ulaştı. Açıkçası Larin burada yılda 150 bin dolar kazanıyordu.
DAVA AÇILMALIYDI
Beşiktaş'ta sadece yarım sezon için 750 bin euro alacak, gelecek yıl da 1.6 milyon dolarlık bir kazanç sağlayacak. Onun için iyi bir nokta ama belki de Orlando anlaşmayıp, dava açmalıydı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:04
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 9
Yorum
rte ersun yanal olaydı şampiyonliğu garantilediydi fb.valbuena,guilano,elmas,oğuz daha ne olsun.süper yetenekler varsa şampiyonluk var.
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Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!
Toplam 5
Yorum
Ersin Topal ve Souza sanki iki yönlümü oynuyorlar onlarda hucum yapamıyor
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 9
Yorum
murat1903 ya hakemlerle anca 2 puan gerimizde oluonuz gördük içeri girmyen topa gol verildiğini ofsayttan nasıl gol atıldığını hedef ofsayttan 1m gol
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