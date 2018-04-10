Cyle Larin kazancını 10'a katladı! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Cyle Larin kazancını 10'a katladı!

    Cyle Larin kazancını 10'a katladı!

    basını, “Doğru stratejiyle ’a giderek hem ücretini hem şöhretini katladı. Yıllık 150 bin dolar kazanırken, 1.6 milyon dolar alacak” diye yazdı.

    Akşam'ın haberine göre; karşısında ilk kez forma şansı bulan ve ilk kez topla buluşmasında ilk golünü atan Cyle Larin'in başarısı 'da ses getirdi. Orlando basını, Kanadalı oyuncunun doğru bir stratejiyle 'a gitmeyi başardığını ve şöhretli bir gelecek için ilk adımları attığını ifade etti. sürecinde Larin'in, Beşiktaş'la anlaşıp Orlando'yu da ikna ettiği hatırlatılan haberde şu ifadelere yer verildi: Larin'in stratejisi işe yaradı ve daha iyi bir sözleşme için hedefine ulaştı. Açıkçası Larin burada yılda 150 bin dolar kazanıyordu.

    DAVA AÇILMALIYDI
    Beşiktaş'ta sadece yarım sezon için 750 bin euro alacak, gelecek yıl da 1.6 milyon dolarlık bir kazanç sağlayacak. Onun için iyi bir nokta ama belki de Orlando anlaşmayıp, açmalıydı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:04
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