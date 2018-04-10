Cyle Larin kazancını 10'a katladı!

Akşam'ın haberine göre; Göztepe karşısında ilk kez forma şansı bulan ve ilk kez topla buluşmasında ilk golünü atan Cyle Larin'in başarısı Orlando'da ses getirdi. Orlando basını, Kanadalı oyuncunun doğru bir stratejiyle Beşiktaş'a gitmeyi başardığını ve şöhretli bir gelecek için ilk adımları attığını ifade etti. Transfer sürecinde Larin'in, Beşiktaş'la anlaşıp Orlando'yu da ikna ettiği hatırlatılan haberde şu ifadelere yer verildi: Larin'in stratejisi işe yaradı ve daha iyi bir sözleşme için hedefine ulaştı. Açıkçası Larin burada yılda 150 bin dolar kazanıyordu.

DAVA AÇILMALIYDI

Beşiktaş'ta sadece yarım sezon için 750 bin euro alacak, gelecek yıl da 1.6 milyon dolarlık bir kazanç sağlayacak. Onun için iyi bir nokta ama belki de Orlando anlaşmayıp, dava açmalıydı.