Beşiktaş'ta Mandzukic sesleri! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'ta Mandzukic sesleri!

    Beşiktaş'ta Mandzukic sesleri!

    İtalyan basını, Domagoj Vida'nın 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı Hırvat forvetin sezon sonu Juventus'tan ayrılıp Beşiktaş'a gelebileceğini duyurdu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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