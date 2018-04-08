Quaresma geri sayımda – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    geri sayımda

    Quaresma geri sayımda

    ile oynanan sınavında gördüğü nedeniyde 5 maç ceza alan , geri sayıma geçti.

    ile oynanan sınavında gördüğü nedeniyde 5 maç ceza alan , geri sayıma geçti. Tribünden takip ettiği karşılaşmasıyla cezası sona eren Portekizli yıldız futbolcu, teknik heyetin şans vermesi halinde gelecek hafta oynanacak Akhisar mücadelesinde forma giyecek.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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