Kartal’da 6 eksik – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ’da 6 eksik

    Kartal’da 6 eksik

    , ligin 28. haftasında konuk ettiği 'ye karşı 6 eksikle sahaya çıktı.

    , ligin 28. haftasında konuk ettiği 'ye karşı 6 eksikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda; Atiba, Oğuzhan, ve Tolgay sarı, Quaresma ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Teknik heyet, sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Love ile Gökhan'ı da kadroya almadı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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