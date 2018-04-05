Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor... – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...

    Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...

    Fikret Orman'ın yönetici Umut Güner'le bu ay Paris'e gideceği öğrenildi. Başkan Orman, Pastore için pazarlık masasına oturacak.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN