Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 28'inci haftasında ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    İzinli Fabricio Ramirez ile tedavisi süren Vagner Love antrenmana katılmazken ile de sahada takımdan ayrı koşu yaptı.
    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:26
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