Güzel Adam Süreyya'ya ödül! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Süreyya'ya ödül!

    Güzel Adam Süreyya'ya ödül!

    'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner'in hayatını ele alan; Süreyya, 'En İyi Spor Filmi' ödülünün sahibi oldu.

    'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Süreyya Soner'in hayatını ele alan film geçtiğimiz aylarda vizyona girdi. Gösterime girdiği günden bugüne spor camiasının ve taraftarların büyük ilgi odağı haline gelen film, St. Tropez Film Festivali tarafından Mart ayının ''En İyi Spor Filmi'' ödülünü layık görüldü.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:48
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