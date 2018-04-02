Adriano'ya yeni görev!
Beşiktaş'ta, Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın yokluğu ufak çaplı krize neden oldu. Orta sahada 3 kilit isminin yokluğunda Medel'in partnerinin kim olacağı tartışılırken, teknik direktör Şenol Güneş'in Adriano'yu deneyebileceği öğrenildi.
Buna karşın Güneş'in bu hafta içinde antrenmanlarda, Sevilla döneminde zaman zaman orta sahada görev alan Adriano'yu orta sahada denemesi ve hafta sonu Brezilyalı'ya bu bölgede görev vermesi bekleniyor.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:14
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TARAFTAR Stata giden seyirci sayısı beş bin , oy kullanacak üye sayısı 25 bin.
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Beşiktaş'ın gündemindeki Pastore'den transfer açıklaması!
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wolverine82 sene sonu adrıano,negredo,love,çine satalım gelen paraya yusuf yazıcı ve aboubakar ı alalım
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Denizli o iki isme dikkat çekti
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GS BU KENDİSİ EFSANE GS YIN İKİ EFSANESİ İŞTE BÖYLE KARŞILAŞIR İŞTE BÖYLE EFSANELEŞİR. BİRİ İMPARATOR BİRİ PROFOSÖR. GS LILAR NE KADAR GURUR DUYSA AZDIR.
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