Adriano'ya yeni görev! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Adriano'ya yeni görev!

    Adriano'ya yeni görev!

    'ta, Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın yokluğu ufak çaplı krize neden oldu. Orta sahada 3 kilit isminin yokluğunda 'in partnerinin kim olacağı tartışılırken, teknik direktör 'in Adriano'yu deneyebileceği öğrenildi.

    'ta orta sahada sürekli olarak forma giyen Oğuzhan, Atiba ve Tolgay'ın Göztepe maçında forma giyemeyecek olması krize neden oldu. Gary 'in kesin olarak forma giymesi beklenirken, partneri olarak düşünülen Necip'in ligde bu sezon ligde sadece 3 kez ilk 11 şansı bulması ise bir başka olumsuzluk olarak dikkat çekiyor.

    Buna karşın Güneş'in bu hafta içinde antrenmanlarda, Sevilla döneminde zaman zaman orta sahada görev alan Adriano'yu orta sahada denemesi ve hafta sonu Brezilyalı'ya bu bölgede görev vermesi bekleniyor.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:14
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