UEFA'dan flaş karar!
UEFA, verdiği sözleri tutan Beşiktaş hakkında önemli bir karar verdi. Beşiktaş sezon sonu itibariyle "sattığın kadar al" maddesinden muaf olacak. İşte detaylar...
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:35
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"Taşlardan kale yapardık"
Toplam 1
Yorum
ruhi Beşiktaş alanya ile evinde oynuyor.bana deseler bjk santraforunun 1 şutu var oda üstten aut hayatta inanmazdım .ama negredoysa doğrudur
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Toplam 1
Yorum
fb litaraftar işte hoca dedın boyle olacak su kıa yerıne ıyı bır pota altına bırını alırsak kesın sampıonuz haydı fb cem bastır
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Galatasaray'a Japon 10 numara!
Toplam 1
Yorum
metinn nagatomuyu alalim 10 numarada bu adam olursa super bence harika agresif ve ataklar sahada mucadeleciler takim ruhunu yansityorlar derim
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