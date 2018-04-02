UEFA'dan flaş karar! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan flaş karar!

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan flaş karar!

    UEFA, verdiği sözleri tutan Beşiktaş hakkında önemli bir karar verdi. Beşiktaş sezon sonu itibariyle "sattığın kadar al" maddesinden muaf olacak. İşte detaylar...

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:35
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