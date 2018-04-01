Orman'dan iddialı sözler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Nisan sayısında camiaya ve taraftarlara seslenerek, "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil" dedi.



Orman'ın dergide yer alan sözleri şöyle;

"Maalesef Avrupa maceramızı bu sezon için noktaladık ama sizler sayesinde, Beşiktaş Camiası'nın başkanı olduğum için bir kez daha gurur dolu anlar yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları arasında grup aşamasındaki en başarılı ekip unvanını elde eden futbol takımımız, grubunu yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak çıkan, deplasmanlarda üç galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan Türk takımı olarak tarihe geçti. Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığımız beş farklı yenilgiye rağmen satışa çıkar çıkmaz biletleri tüketen, tribünleri dolduran ve doksan dakika boyunca dünyaya takımını destekleme konusunda bir kez daha ders veren siz taraftarlırımızla ne kadar övünsem azdır. Her zamanki gibi muhteşemdiniz. Beşiktaşımız'ın adını buraya kadar yükselten her bir futbolcumuzu alnından öpüyor, sizlere de destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki, Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil.



Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş durumda... Avrupa maceramız bitse de, bizim için çok önemli bir kulvar olan ligde halen şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Üst üste üçüncü şampiyonluğumuza kenetlenmiş durumdayız. Bu zorlu maratonda siz taraftarımızın desteği, zaferlere ulaşmamızda en önemli gücümüz olacaktır. Sizlerden ricam, takımımız Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla kazanırken desteğinizi devam ettirmeniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması ülkemizin çocuklarına verdiği değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. Büyük Önderimiz, En Büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve yavru kartallarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlatıyor, Ulu Önderimizi minnetle ve özlemle anıyorum."