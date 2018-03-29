Talisca stratejisi – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    stratejisi

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> stratejisi

    Beşiktaş'ta birinci gündem maddesi Anderson Talisca'nın durumu.. Sambacı ile ilgili her gün yeni bir kaynaktan yeni bir açıklama gelirken, Beşiktaş yönetimi ise oldukça soğukkanlı davranıyor.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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