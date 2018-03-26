Yerry Mina elden kaçmış – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    elden kaçmış

    <a href="/index/yerry-mina?id=a4102912-22cf-416e-8a2f-1d257c0b6e23" class="" rel="tag">Yerry Mina</a> elden kaçmış

    Barça'nın ara dönemde Palmeiras'tan transfer ettiği 'nın 2015-16 sezonu başında 'ın kapısından döndüğü bildirildi.

    Barça'nın ara dönemde Palmeiras'tan transfer ettiği 'nın 2015-16 sezonu başında 'ın kapısından döndüğü bildirildi. Siyah-beyazlıların, genç stoper için o zamanki kulübü Independiente'ye takası teklif ettiği ancak ekibinin artı 3 milyon euro istemesiyle vazgeçildiği kaydedildi.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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