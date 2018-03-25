"Bir gün değil, her gün" – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    "Bir gün değil, her gün"

    "Bir gün değil, her gün"

    Başkan Orman, dün sabah Ümraniye’de ve camianın önde gelen isimleriyle buluştu, bu anı sosyal medyadan paylaştı

    Başkanı , Ümraniye'de teknik ekiple bir araya geldi. Orman, ve camianın önde gelen isimleriyle toplu halde çekilen fotoğrafı kişisel instagram hesabından paylaştı. Başkan Fikret Orman, yaptığı paylaşımda; "Biz hafta sonuna Ümraniye'de camiamızın büyük abileri ile keyifli bir sohbetle başladık. Bütün Beşiktaş Ailesi'ne de iyi hafta sonları dilerim. Bir gün değil, her gün Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Bu arada yönetim 30 kişilik bir ekip kurarak; sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a edilen küfürleri ve sakıncalı hesapları kulüp avukatlarına iletiyor. 5 günde 100'ün üstünde hesabın kapatıldığı öğrenildi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:55
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