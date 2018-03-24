Gökhan Töre’de belirsizlik sürüyor
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin sahalara dönememesi soru işaretlerine neden oldu.
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin sahalara dönememesi soru işaretlerine neden oldu. Hazırlık döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara dahi çıkamadı. Gökhan Töre'nin, diz ameliyatını gerçekleştiren Alman doktor ve fizyoterapistlerinin takibinde bireysel hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Gökhan Töre’de belirsizlik sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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