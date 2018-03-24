Gökhan Töre’de belirsizlik sürüyor – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ’de belirsizlik sürüyor

    <a href="/index/gokhan-tore?id=7afed7bc-8a87-4db5-b8a5-068c1720282b" class="" rel="tag">Gökhan Töre</a>’de belirsizlik sürüyor

    'ta uzun süredir sakatlığı bulunan 'nin sahalara dönememesi soru işaretlerine neden oldu.

    'ta uzun süredir sakatlığı bulunan 'nin sahalara dönememesi soru işaretlerine neden oldu. Hazırlık döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara dahi çıkamadı. 'nin, diz ameliyatını gerçekleştiren Alman doktor ve fizyoterapistlerinin takibinde bireysel hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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