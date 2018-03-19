Caner Erkin'den Güneş'i çıldırtan hareket!
Şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerin berabere kalmasının ardından haftanın merak edilen bir diğer maçı da Başakşehir-Beşiktaş mücadelesiydi. Ev sahibi Başakşehir uzun süre bir kişi eksik oynamasına rağmen sahadan galip ayrılan taraf oldu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:47
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Kural mı değişmiş!
Toplam 5
Yorum
dürüst olun gs'liler hiçbir fb'li oyuncunun kırmızı kartlık hareketi yoktu. dürüst olun. asıl kırmızı kartı fernando görmeliydi ve verilmeyen 3 net penaltı var.
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Nagatomo, planı bozdu
Toplam 4
Yorum
serr fenerin atakları hep oradan geldi , daha ne olacak anlamadım. paldır güldür geldiler
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
emeklerimizhiçoldu 2 yıl şampıyon şampıyon yapmış çok fenaymış ulan kadro 2 yıl on numaraydı iş hocaya düştü bu yıl işini hiç iyi yapamadın baloyu aldırmadın.
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