Caner Erkin'den Güneş'i çıldırtan hareket! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'den Güneş'i çıldırtan hareket!

    Caner Erkin'den Güneş'i çıldırtan hareket!

    Şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerin berabere kalmasının ardından haftanın merak edilen bir diğer maçı da Başakşehir-Beşiktaş mücadelesiydi. Ev sahibi Başakşehir uzun süre bir kişi eksik oynamasına rağmen sahadan galip ayrılan taraf oldu.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:47
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