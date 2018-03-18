Talisca için teste gerek yok – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    için teste gerek yok

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    Brezilya ’nın hocası Tite, “Onu bize güç katacağı için çağırdım. Çok kıvrak bir stili var” dedi

    'ta gösterdiği performansla Brezilya 'nın 23 Mart'ta , 27 Mart'ta ise ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılan Anderson için hocası Tite açıklamalarda bulundu. Tite, 24 yaşındaki sambacıyı test etmek için çağırmadığını belirtirken, yeteneklerine güvendiğini söyledi. 'nın umut vaat eden bir oyuncu olduğunu vurgulayan Tite, "Çok kıvrak bir stile sahip. Dönüşleri iyi. 'ta yaptıkları potansiyelini işaret ediyor. Şimdi ona daha fazla sorumluluk vermeliyiz. Görevi geçici değil. Yetenekleri ile bize güç katanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Tite'nin bu sözleri Talisca'nın 'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın kadrosunda da yer alma ihtimalini artırdı.


    Anderson Talisca, bu sezon , Şampiyonlar Ligi ve 'nda 37 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 16 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 de asist gerçekleştirdi. Toplamda 20 gole katkı sağladı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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