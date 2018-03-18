Talisca için teste gerek yok
Brezilya Milli Takımı’nın hocası Tite, “Onu bize güç katacağı için çağırdım. Çok kıvrak bir stili var” dedi
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'nın 23 Mart'ta Rusya, 27 Mart'ta ise Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılan Anderson Talisca için hocası Tite açıklamalarda bulundu. Tite, 24 yaşındaki sambacıyı test etmek için çağırmadığını belirtirken, yeteneklerine güvendiğini söyledi. Talisca'nın umut vaat eden bir oyuncu olduğunu vurgulayan Tite, "Çok kıvrak bir stile sahip. Dönüşleri iyi. Beşiktaş'ta yaptıkları potansiyelini işaret ediyor. Şimdi ona daha fazla sorumluluk vermeliyiz. Görevi geçici değil. Yetenekleri ile bize güç katanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Tite'nin bu sözleri Talisca'nın Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın kadrosunda da yer alma ihtimalini artırdı.
Anderson Talisca, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 16 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 de asist gerçekleştirdi. Toplamda 20 gole katkı sağladı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:53
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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