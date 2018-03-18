Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'nın 23 Mart'ta Rusya, 27 Mart'ta ise Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılan Anderson Talisca için hocası Tite açıklamalarda bulundu. Tite, 24 yaşındaki sambacıyı test etmek için çağırmadığını belirtirken, yeteneklerine güvendiğini söyledi. Talisca'nın umut vaat eden bir oyuncu olduğunu vurgulayan Tite, "Çok kıvrak bir stile sahip. Dönüşleri iyi. Beşiktaş'ta yaptıkları potansiyelini işaret ediyor. Şimdi ona daha fazla sorumluluk vermeliyiz. Görevi geçici değil. Yetenekleri ile bize güç katanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Tite'nin bu sözleri Talisca'nın Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın kadrosunda da yer alma ihtimalini artırdı.



Anderson Talisca, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 16 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 de asist gerçekleştirdi. Toplamda 20 gole katkı sağladı.