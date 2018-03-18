Beşiktaş'ın Başakşehir ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. İşte siyah-beyazlılarda maça başlaması beklenen 11 isim...
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