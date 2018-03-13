Güneş kadro kararını verdi! İşte Bayern Münih 11'i – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Güneş kadro kararını verdi! İşte 11'i

    Güneş kadro kararını verdi! İşte <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> 11'i

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bayern Münih karşısında ligi düşünerek hareket edecek. Derbi haftasında kritik Başakşehir sınavı verecek olan Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü bulunmuyor.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:15
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