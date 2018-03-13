Güneş kadro kararını verdi! İşte Bayern Münih 11'i
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bayern Münih karşısında ligi düşünerek hareket edecek. Derbi haftasında kritik Başakşehir sınavı verecek olan Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü bulunmuyor.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:15
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Larin mi, Love mu yoksa Demba mı?
Toplam 1
Yorum
Q7 Uzunca bir süre takip ettiğim Larin bunların üçünden de daha iyi olacak bakın iyi demiyorum olacak diyorum ama Şenol Güneş şans vermiyor..
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F.Bahçe top oynarsa şampiyon olur
Toplam 1
Yorum
ALİ HOCAM FENER E ŞART DEGİL TOPU KİMİ OYNARSA O ŞAMPİYON OLUR KARABÜK OYNARSA KARABÜK OLUR BU BUKADAR BASİT YANİ
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 25
Yorum
. Aykutun bellide Ormanın babası kim acaba ?
Güneş kadro kararını verdi! İşte Bayern Münih 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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