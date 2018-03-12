Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz basınına verdiği demeçte ayrılık sinyali verdi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:04
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Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz basınına verdiği demeçte ayrılık sinyali verdi.
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