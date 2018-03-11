Penaltı tartışması – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Penaltı tartışması

    Penaltı tartışması

    'tan Atiba, G.Birliği'nden ise penaltı bekledi

    'ın ile oynadığı mücadelede iki tartışmalı penaltı pozisyonu yaşandı. İlk yarıda Beşiktaş'ta , ceza alanı içinde Pogba'nın müdahalesi ile yerde kaldı, penaltı itirazları yapıldı, ancak maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu 'devam' kararı verdi. Yine ilk 45 dakika içinde Gençlerbirliği'nde ise , ceza alanında seken topa hareketlenirken 'in müdahalesinin sonrasında yerde kaldı ve bir kez daha gözler hakeme döndü. Ancak Öğretmenoğlu maçı yine devam ettirmeyi tercih etti. İki pozisyon sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

    RIDVAN DİLMEN: PENALTI-SARI KART
    Pozisyonları değerlendiren gazetemiz yazarlarımızdan , "Karşılıklı verilmeyen iki penaltı var. Atiba'nın pozisyonu ile Medel'in müdahalesi sarı kart ve penaltı" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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