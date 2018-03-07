Ryan Babel'e büyük müjde!
Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alındı.
Deneyimli oyuncu, milli forma ile çıktığı 46 karşılaşmada 7 gol atarak takımına katkı sağladı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:15
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