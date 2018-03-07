Ryan Babel'e büyük müjde! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'e büyük müjde!

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>'e büyük müjde!

    ’ın Hollandalı futbolcusu , Hollanda Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alındı.

    Hollanda Milli Futbol Takımı'nın İngiltere ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarında görev alacak aday kadro belli oldu. Ronald Koeman'ın belirlediği 33 kişilik kadroda 'ın yıldız futbolcusu 'in ismi de yer aldı. Babel, Portekiz ve İngiltere karşısında Koeman'ın forma şansı vermesi halinde sahada olabilecek.

    Deneyimli oyuncu, milli forma ile çıktığı 46 karşılaşmada 7 gol atarak takımına katkı sağladı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:15
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