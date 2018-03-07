3'üncü şampiyonluk için kenetlendik – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    3'üncü şampiyonluk için kenetlendik

    3'üncü şampiyonluk için kenetlendik
    Beşiktaşlı yönetici , deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyetinin, şampiyonluk yolundaki en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti. Çorlu maçtan 3 puanla dönmenin üst üste 3. şampiyonluğun yolunu açtığını belirten Albayrak, "Sezon sonuna kadar böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Herkes işin bilincinde. Biz kendi işimize bakıyoruz. İyi oynuyoruz, birbirimize kenetlendik, inancımız yerinde. Hedefimiz şampiyonluğu lig bitiminde 3. kere kucaklamak olacak" yorumunu yaptı. Bu arada 16 Şubat'tan itibaren 3 ayrı kulvarda çok zorlu bir fikstürün içine giren siyahbeyazlılar, şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet alırken 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zoru kolaya çevirmesini başardı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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