Hasret giderdiler – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Hasret giderdiler

    Hasret giderdiler
    Möncesi Sosa, geçmişte birlikte oynadığı takım arkadaşlarıyla kısa süreli sohbet etti. Tolga Zengin de bordo-mavili oyuncularla ve özellikle de Kaptan ile sohbet etti. öncesinde Olcay Şahan ve Sosa'da yedek kulübesine giderek eski takım arkadaşları ve Şenol Güneş'e sarıldı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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