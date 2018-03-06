Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim... – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...

    Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...

    , Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43'üncü ve 44'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen 'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi.

    Quaresma'ya verilen cezayı fazla bulan siyah-beyazlı yönetim, 'na başvurmaya hazırlanıyor. Cezasının ilk maçını dün akşam oynanan Trabzonspor maçında çeken , Tahkim Kurulu'ndan indirim almaz ise Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak. Portekizli yıldız, 29'uncu haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte sahalara geri dönecek. Quaresma ayrıca, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ikinci maçına da yetişecek.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:53
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