Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43'üncü ve 44'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi.
Quaresma'ya verilen cezayı fazla bulan siyah-beyazlı yönetim, Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. Cezasının ilk maçını dün akşam oynanan Trabzonspor maçında çeken Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu'ndan indirim almaz ise Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak. Portekizli yıldız, 29'uncu haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte sahalara geri dönecek. Quaresma ayrıca, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına da yetişecek.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:53
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Resmen açıklandı! İşte Quaresma'nın cezası
Toplam 1
Yorum
abc en az 3, bilemedin 2 maca iner. bjk li degilim ama canerin ne sucu vardi 6 mac verdiniz, ki Q7ninki fiili.canerinki sözlü
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 8
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AKDENİZ AYKUTUN GÜCÜ ANCAK BUNA YETER
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Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
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halo fener maçı olunca tam kadro çıkarsınız..gs veya bjk maçlarında ya sakatlık ya da cezalı oluyonuz.bu kafa ile şampiyonluk zor size
Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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